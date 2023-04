I monzesi delle Filippine Laurea e speranze in valigia "Nella città di Teodolinda abbiamo trovato un futuro"

di Cristina Bertolini

Sono circa 600. Partiti dalle Filippine in cerca di una vita migliore. Arrivati a Monza dopo aver girovagato e “sperimentato“ qualsiasi lavoro e opportunità. Emirati Arabi, Arabia Saudita, Stati Uniti. Anche se quello italiano è uno dei passaporti tra i primi 5 migliori del mondo. "Nelle Filippine mi sono laureato in ingegneria meccanica – racconta Bernardo Santos –, ma da noi il lavoro manca e venendo da fuori dall’Europa è davvero difficile equiparare il proprio titolo di studio con i titoli accademici italiani. Per questo faccio il custode in una villa della Brianza. Sono contento, sono qui ormai da trent’anni e tutto sommato mi trovo bene. I miei figli sono cresciuti qui. Penso che se tornassi indietro rifarei le stesse scelte. Gli italiani sono brave persone e mi hanno subito accolto. Non ho avuto problemi ad ambientarmi. La difficoltà più grossa è stata forse la lingua, ma a poco a poco lavorando e parlando con la gente ho imparato". Lo stesso problema per Lilibeth Cruz, in Italia dal 1990, ragioniera nelle Filippine, ma in Italia si è adattata a fare la domestica. Hanno esperienze e provenienze diverse i filippini di Monza.

Hanno girato il mondo, prima di arrivare in Italia, cercando un posto dove stare, dove trovare una fonte di reddito che permettesse loro di mettere radici e crescere i loro figli. Joan Lagura è in Italia da 6 anni, arrivata subito a Monza: "Ho trovato subito lavoro come badante. Sono laureata in arte e letteratura filippina, ma qui non è richiesta la mia professionalità. Ho girato il mondo prima di arrivare in Italia, lavorando prima per la Qatar Airways, nel settore preparazione pasti per gli aerei". Galeotta fu la compagnia aerea. Sì, perché viaggiando e prestando servizio tra un aereo e l’altro ha conosciuto il marito, cuoco, specializato in sushi. È stato lui il primo a venire in Italia e ora lavora in una pizzeria del centro di Monza. Poi Joan lo ha raggiunto. Josephine Hilarion è in Italia dal 1992 e fa la portinaia in un condominio di Brugherio. Ha frequentato due anni la facoltà di Chimica nelle Filippine e poi ha lavorato per sei anni in un ospedale militare in Arabia Saudita, occupandosi della parte contabile e delle accettazioni ricoveri.

"Quando è scoppiata la guerra in Kuwait – racconta – sono tornata nelle Filippine e poi, visto che mio marito nel frattempo si era trasferito in Italia l’ho raggiunto qui. Ho un figlio geometra e un altro che si occupa di elettronica e telecomunicazioni. Lavorano tutti e due a Desio, sono perfettamente integrati. Hanno studiato qui, hanno gli amici qui e sono radicati nella cultura italiana: parlano italiano come lingua madre, capiscono il filippino, ma non lo parlano. Li ho portati qui quando avevano 7 anni, non si ricordano quasi più il nostro Paese e un po’ mi dispiace. Ma cosa ci vuoi fare... Ora hanno 32 anni (sono gemelli) e non ci pensano proprio a tornare nelle Filippine, la loro casa è l’Italia. Però il legame con la mia terra e la mia famiglia resta. Mando sempre una parte di quello che guadagno a casa per aiutare mia sorella, invalida. Là non c’è il Servizio sanitario nazionale come Italia, si paga tutto quello di cui abbiamo bisogno e quindi ci dobbiamo aiutare, ma è dura".