"I miei collage raccontano i Profili del mondo"

di Fabio Luongo

"L’arte non è solo bellezza, l’arte è uno strumento di riflessione". Lo racconta così il suo percorso creativo l’artista Nello Petrucci. Come un modo per gettare uno sguardo sul mondo, per accendere una luce sulle contraddizioni della società che ci circonda. Che poi per lui vuol dire prendere stimoli e materiali dalla strada per riportarli tra la gente, dopo averli rielaborati con interventi di street art e tecniche che maneggiano la cultura pop, perché aiutino a tener desta l’attenzione sui diritti civili, sulle disuguaglianze, sul fenome delle migrazioni, sugli abusi del potere. Un lavoro che si potrà scoprire nella mostra “Profili“ negli spazi del Museo Giuseppe Scalvini, in Villa Tittoni.

In esposizione ci saranno una serie di opere realizzate con le tecniche del collage e del décollage, a cui Petrucci dà vita attraverso sovrapposizioni e stratificazioni di frammenti di manifesti e affiches trovati per strada, ma anche di pubblicità, poster e altri segni della comunicazione di massa, come le locandine cinematografiche con volti di attori come Mastroianni, registi come Sergio Leone e musicisti come Tom Waits. Accanto a questi, i richiami alla classicità, con le immagini dei volti in pietra e in bronzo ritrovati a Pompei ed Ercolano. "Vengo proprio da Pompei, che ha un passato importante, e questo entra nella mia produzione artistica, la classicità ha lasciato un’impronta nel mio background – spiega Petrucci –. Ma poi la rielaboro toccando tematiche sociali. Gli aspetti su cui lavoro sono l’utilizzo del collage e la tecnica dell’halftone, che dà l’effetto puntinato. E il collage prevede l’unione di elementi diversi per creare un’immagine tutta nuova, perché nulla finisce e tutto si ricompone". "Questa visione – racconta – mi aiuta nella complessità dei temi sociali che affronto nei miei lavori: dalla crisi dei rifugiati all’abuso di potere, dai diritti civili alla lotta alle diseguaglianze. Perché l’arte per me è uno strumento di impegno sociale".

"Prendo dalla strada per dare vita a un mio universo e riportarlo di nuovo sulla strada, attraverso interventi di street art – prosegue –. “Profili“ è il tentativo di raccontare molte delle vie che ho percorso e che abbracciano la storia, la classicità, il cinema e ciò che oggi il mondo sta vivendo". L’arte è uno stimolo a guardare con altri occhi quello che ci sta attorno. "La mia arte è uno sguardo sul mondo, non in senso pessimistico, ma nel voler dare una visione, una prospettiva – conclude –. “Profili“ è un percorso che parte dal passato e arriva a oggi. D’altra parte il profilo è un punto di vista, un modo di vedere". La mostra sarà inaugurata oggi alle 17, rimanendo visitabile fino a domenica 26. Petrucci, che vive tra Pompei e New York, è noto come street artist, pittore e filmmaker: è stato il primo artista italiano a esporre al World Trade Center con l’opera permanente “The essence of Lightness“ e ha lavorato con registi come Martin Scorsese e i Manetti Bros.