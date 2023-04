I Meridiani del successo Dalle imbottiture dei letti alle collezioni extra lusso

di Sonia Ronconi

Meridiani, con le sue collezioni lifestyle, cresce e continua a investire. Nasce nel 1996 e nel 2016 entra in Italian Design Brands, seconda acquisizione del gruppo dopo Gervasoni. Da quel momento affronta una successiva volata che, a ben guardare, trova la sua ragion d’essere non soltanto nell’essere parte di un polo industriale, ma anche e soprattutto nella coerenza che ha mantenuto con se stessa e con il suo passato. In questi giorni presenta il suo nuovo progetto: un prestigioso palazzo d’epoca dei primi del Novecento, inserito nell’esclusivo quadrilatero della moda milanese, in via Manzoni 38. "Lo spazio progettuale, che porta la firma di Andrea Parisio con la collaborazione di Giuseppe Pezzano, suggerisce attraverso la suddivisione in living, dining e zona notte un’esperienza dell’abitare raffinata e coerente in ogni area dello spazio abitativo – spiega Antonella de Martino , amministratore delegato di Meridiani –. Il progetto di interior per la presentazione sarà l’occasione per presentare le nuove collezioni accanto a quelle storiche e divenute ormai iconiche, come ad esempio Plinto, serie di tavoli pranzo ispirati all’architettura". Durante la Design Week, anche il cortile interno sarà dedicato alle collezioni di Meridiani, perfetta location per le nuove modularità open air. L’apertura di uno store monomarca nel cuore di Milano "è una forte dichiarazione di consolidamento del brand" e si aggiunge allo spazio storico di Corso Venezia che diventerà l’appartamento-showroom per professionisti e referenti internazionali, che vorranno sperimentare il brand nell’intimità di uno spazio riservato e dedicato.

L’azienda è nata nel 1996 a Misinto da Renato Crosti, già forte di trent’anni di esperienza nella produzione di imbottiture per l’arredamento e di letti, grazie a un’idea appassionata della moglie Laura Ferraro Crosti e del designer Andrea Parisio, tuttora direttore artistico del marchio. Meridiani è un’azienda d’arredamento made in Italy che si contraddistingue per la capacità di creare collezioni senza tempo, contemporanee e versatili, in grado di intendere la casa come un abito da indossare e conta su una distribuzione capillare in più di cinquanta Paesi nel mondo, con store monomarca anche a Roma, Parigi, Miami, Londra, Singapore, Monaco, Amsterdam, Berlino, Suzhou e Shanghai. Nel 2016 è entrata a far parte di IDB, Italian Design Brands. Per la Meridiani il 2021 è stato archiviato con un giro d’affari di 24,9 milioni di euro: "La stima relativa all’anno in corso – conclude de Martino – indica una chiusura con un nuovo record di fatturato e crescita a doppia cifra rispetto al 2021, accompagnato da un miglioramento della marginalità di qualche punto percentuale nonostante gli aumenti delle materie prime e dei costi produttivi che hanno interessato anche il nostro settore".

Uno sviluppo costante nel tempo che, dal 2016 al 2021, si traduce in un tasso annuo di crescita pari al 10% circa. E se le condizioni macroeconomiche che si sono fatte sentire nei mesi recenti, e che si ritrovano nelle prospettive del settore, indicano un rallentamento, per Meridiani l’andamento si mantiene costante. Tanto che Antonella de Martino indica come "obiettivo principale" del piano strategico "la crescita della visibilità del marchio attraverso quanti più punti fisici possibili e, dunque, la ricaduta sul mercato di quello che già facciamo vivere nel digitale".