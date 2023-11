I “mai più“ dei giovani del Valentini. In piazza i volti di 200 donne uccise

"Intrecci di resistenza perché oltre alle vittime, celebriamo le donne che resistono contro tutte le forme di violenza, in tutti i luoghi del mondo. La loro resistenza libera l’umanità di tutti e di ciascuno". È stato questo il leit motiv del flashmob che ha portato ieri 80 ragazzi delle classi quinte del liceo artistico Nanni Valentini, in un percorso attraverso le strade cittadine, dalla scuola fino all’Arengario, esibendo manifesti e foto che ricordano le donne uccise nel mondo, circa 200 quelle di cui arrivano notizie, ma molte di più nella realtà.

I ragazzi del biennio hanno realizzato e decorato degli arazzi a tema: sulle strisce verticali portate in piazza compaiono mani, volti, sangue ed elementi iconici della violenza. Sul posto sono state aggiunte le altre strisce orizzontali bianche, che durante la giornata sono state coperte di scritte contro la violenza e a sostegno di tutte le forme di resistenza. Tutte le strisce intrecciate formeranno un arazzo. "Per questa seconda parte – spiega la professoressa Laura Riva, insegnante di lettere – abbiamo invitato i passanti a portare il loro contributo, scrivendo storie, commenti e stigmatizzando la violenza, sulle strisce bianche, aiutandoci a dare vita a un progetto di arte partecipata che si affianca al flashmob".

L’evento è stato organizzato da diversi mesi, in collaborazione con Anpi e Cilda (l’associazione a sostegno delle donne afghane). Nella stessa giornata di ieri, gli studenti hanno ascoltato la testimonianza dell’artista iraniana Mahnaz Ekthiary, artist designer contemporanea, nata a Teheran. Mahnaz ha raccontato ai ragazzi della sua fuga dall’Iran a causa del regime repressivo verso le donne, delle condanne a morte e della connivenza delle donne anziane che coprono gli omicidi delle figlie ribelli con cause accidentali. Ora dall’Italia, insieme ad altri attivisti, usa l’arte come strumento di protesta. Tocca con mano il mondo e la sensibilità degli adolescenti la professoressa Riva: "Ragazze e ragazzi di oggi sono pronti a un’inversione di tendenza – commenta la docente – ma è necessario sottolineare con loro che la violenza trova terreno fertile in gesti, sguardi e parole del vivere quotidiano". "È ancora diffuso il concetto che amare significhi essere disposti a fare qualsiasi cosa per l’altro o che il maschio che controlla l’abbigliamento o il cellulare di una ragazza stia offrendo una manifestazione d’affetto e di protezione. Dobbiamo spiegare che non è così", conclude la prof.

Gli studenti hanno assistito anche alla performance ideata da Chiara Smedile al Carrobiolo “50 passi“, un evento di arte partecipata in cui i protagonisti scrivono su una mano il nome di una donna morta durante le proteste.