I leocorni di Mauro Pinotti trionfano al concorso Lissoni

Si è conclusa l’ottava edizione del Premio “Eliana Lissoni”, il concorso fotografico organizzato dalla Libera accademia di pittura di Nova Milanese, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Monza e Brianza, in collaborazione con la Fondazione Rossi e il gruppo Avis locale. Nelle sale di Villa Brivio sono esposte 60 fotografie, realizzate da 40 autori. Una selezione tra le 460 immagini proposte da 118 concorrenti. A primeggiare è Mauro Pinotti, con lo scatto “I leocorni”. Al 49enne di Vigevano il primo premio del valore di 500 euro. Seconda classificata è Luciana Petti per una foto dal titolo “Atelier”. Alla 66enne di Murlo, in provincia di Siena, il secondo premio del valore di 300 euro. Terzo classificato Michele Cimini: al 45enne di Follonica, in provincia di Grosseto, il terzo premio, del valore di 200 euro, per lo scenario architettonico in bianco e nero titolato “Walk off”. Il premio “70° Lap” è stato assegnato ad Adriano Boscato: un paesaggio dalla serie “Oltre la rete”, realizzato dal 70enne di Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, scelto per lo speciale riconoscimento del valore di 350 euro istituito per i 70 anni della Libera Academia di Pittura.

La giuria inoltre ha segnalato anche altre due fotografie: “Who are you” di Sara Camporesi, 34enne di Forlì, e “Posti in piedi” di Cristina Garzone, di Pratolino, in provincia di Firenze.

Veronica Todaro