I lavori dell’emergenza Un extra di mezzo milione

Altri fondi per rimettere in piedi la città dopo la tempesta. Il Comune di Monza ha approvato un secondo prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo rischi per poco più di 475mila euro. Una quota che va ad aggiungersi al milione già stanziato nei giorni immediatamente successivi all’ondata di maltempo. I soldi serviranno a mettere in sicurezza edifici e alberature e ad effettuare bonifiche e pulizie straordinarie. Del denaro prelevato, 226.920 euro coprono l’intervento avvenuto in seguito al crollo della tettoia in eternit dell’ex deposito Tpm di via Borgazzi, mentre ammontano a 96mila euro le spese per la sistemazione del verde. La restante parte, infine, verrà utilizzata per pagare gli interventi di manutenzione e di sistemazione danni, dall’Arengario al centro sportivo Chiolo Pioltelli e la piscina Pia Grande. "La messa in sicurezza – chiarisce l’assessore al Bilancio Egidio Longoni – è una priorità assoluta, che va messa in moto il prima possibile in circostanze come questa, e lo si può fare grazie a strumenti come il prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo rischi".

"La città – sottolinea il sindaco Paolo Pilotto – ha subito danni non indifferenti durante i nubifragi di fine luglio, ma la reazione è stata immediata. Questo secondo stanziamento è una ulteriore prova di come Monza sia stata capace di rialzarsi subito, e di come il Comune stia facendo la propria parte. Ringrazio chi, fin dalle prime ore dei nubifragi, ha collaborato e sta tutt’ora collaborando per riportare la città alla normalità".

M.Galv.