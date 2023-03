I giovani ambasciatori del gusto Gli studenti portano in Europa tutti i segreti della patata di Oreno

di Barbara Calderola

"Sentirsi più europei? È questione di gusto" e la patata di Oreno diventa la bandiera di GastroEu4, il piano di cooperazione culturale, finanziato da Bruxelles, che valorizza le prelibatezze del territorio e ha per protagonisti 20 studenti dell’Einaip, il professionale della Regione con sede in città che sforna cuochi amati dagli chef stellati.

Da ieri la delegazione guidata dal Comune è arrivata in Spagna, a Bétera, prima tappa del programma di condivisione delle leccornie di casa.

I brianzoli si portano in dote il tubero più famoso della Lombardia e decine di ricette che ispira, dagli gnocchi ai contorni, mentre i partner della comunità di Valencia sfoderano un grande classico: paella, carciofi e i fagioli.

Per la preside Maria Ornella Balconi, che accompagna il gruppo, "un altro passo verso una formazione di respiro internazionale. Ampliamo l’offerta per dare ai nostri 300 iscritti l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro con gli strumenti giusti". Obiettivo dell’iniziativa, "condividere e scambiare know-how, ma anche garantire ai nostri ragazzi l’opportunità di conoscere le tradizioni culinarie di altre aree dell’Unione, per sviluppare un sentimento di appartenenza e creare una cittadinanza comune".

Gli ospiti renderanno la visita dal 10 al 12 maggio e in quell’occasione la regina delle tavole della Regione verrà servita in tutte le salse.

"Aprire la città a realtà europee e soprattutto ai giovani promuovendo l’integrazione con i nostri studenti è un obiettivo strategico sul quale continueremo a lavorare", sottolinea Mariasole Mascia, vicesindaca con delega ai finanziamenti europei e Pnrr. Anche lei è volata in Spagna con i futuri cuochi.

"È un progetto importante al quale abbiamo voluto aderire con lo scopo di valorizzare il nostro principale prodotto tipico locale, di promuoverlo e di favorire la conoscenza reciproca e lo sviluppo dei territori coinvolti – conclude la vicesindaca –. Per i ragazzi è poi l’occasione di portare la propria esperienza professionale fuori confine".

Ad accogliere la delegazione dei giovani aspiranti chef vimercatesi, la sindaca María Elia Verdevió Escribá.