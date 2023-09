"I giorni si fanno storia a Monza: l'Italia verso la libertà"

“I giorni si fanno storia” è la nuova rassegna di tre appuntamenti, ideata dall’associazione culturale Mnemosyne, che prenderà il via questa sera, con una lettura scenica dedicata all’ottantesimo anniversario dell’8 settembre. "Per ricordare l’avvio del percorso che ha portato l’Italia a diventare un Paese libero e democratico - racconta l’ideatore e scrittore dei testi Ettore Radice - verrà proiettato un filmato dell’Istituto Luce, seguito da una lettura scenica “Morte e rinascita dell’Italia”, interpretata dagli attori Mara Gualandris e Pierre Villa". L’evento nato in collaborazione con Anpi (Associazione partigiani) si terrà al Centro civico di Cederna (via Cederna 19), alle 21. Verrà rievocata la fuga precipitosa di Vittorio Emanuele lll e del Governo Badoglio, l’esercito allo sbando, la fame e la miseria.

