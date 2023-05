I gioielli di casa in bella mostra Alla scoperta delle dimore nobiliari

Dopo un primo weekend con 13mila visitatori, torna Ville Aperte. Domani e domenica (prenotazioni online sul sito www.villeaperte.info) si potranno visitare 33 ville storiche tra cui Palazzo Rasini a Cavenago, costruito a partire dal XVI secolo e custode di importanti cicli di affreschi e stucchi realizzati tra ‘500 e ‘700 da celebri pittori tra cui Mattia Bortoloni, Carlo Antonio Procaccini, Giovanni Stefano Montalto e Giovanni Paolo Cavagna. È uno dei gioielli di un programma che punta a dare impulso al progetto di inserire le ville brianzole nel catalogo dei luoghi e monumenti Patrimonio dell’Umanità Unesco. Per ville di delizia si intendono le dimore di pregio costruite a partire dal XVI al XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo, beneficiando del clima salubre.

Tra gli altri siti visitabili, autentici capolavori architettonici quali Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno. Tutte le informazioni per partecipare a Ville Aperte si trovano sul sito villeaperte.info e sulla app Ville Aperte in Brianza. Il costo del biglietto è di 5 euro, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. Nell’edizione che ha celebrato il ventennale Ville Aperte, organizzato con 85 partner ha attratto 64mila visitatori su 180. Da qui, la decisione di mantenere la doppia edizione, in primavera e in autunno, con proposte di svago e divertimento all’insegna della bellezza e della cultura.

Il presidente della Provincia Luca Santambrogio ha sottolineato come la 21esima edizione sia marcata dalla collaborazione con la Presidenza della Repubblica, Camera di commercio, Icom Italia, Touring club Italia, la delegazione monzese del Fai, Associazione dimore storiche italiane, Associazione interessi metropolitani, Unione nazionale Pro Loco italiane e Italia Nostra, BrianzAcque e Bea: "Tenere in vita manifestazioni come questa significa credere fortemente sia nel valore della bellezza e delle eccellenze che ospitiamo, sia nella potenzialità del nostro territorio a crescere e creare nuove sinergie". Per Enrico Boerci, presidente di BrianzAcque, "il sostegno a Ville Aperte è un preciso impegno verso la collettività, per valorizzare e promuovere un patrimonio intriso di identità, storia e tradizioni".

Cristina Bertolini