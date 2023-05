I fuochi cancellati dividono la città

Niente fuochi d’artificio per la Sagra di San Giovanni. Nemmeno adesso che l’emergenza Covid è finita. La Giunta Pilotto ha deciso che non ha più senso farli. Per "non disturbare gli animali del Parco" e per risparmiare 100mila euro. Una decisione che ha spaccato la città, tra favorevoli e contrari. "Ci viene tolta una delle poche cose belle che avevamo per stare insieme, da vivere in famiglia e con gli amici – lamenta Ilaria –. Si stanno uccidendo le tradizioni". Qualcun altro rivendica una delle pochissime iniziative gratuite davvero per tutti. "Ho ricordi stupendi del Parco illuminato dai fuochi artificiali – ricorda Marco –, si andava a metà pomeriggio, si faceva il pic-nic nel parco con gli amici, tutti seduti sul plaid e poi con il calare delle tenebre il primo botto siglava l’inizio dello spettacolo. A volte ci scappava anche il primo bacio...". Tra le associazioni culturali il clima è di rassegnata approvazione: c’è chi sostiene che non sia giusto togliere uno spettacolo comunque ricreativo e caro ai monzesi. "Costa troppo – fa osservare Ettore Radice, presidente dell’associazione culturale Mnemosyne – 100mila euro solo per i fuochi, più il servizio di Protezione civile per 20 minuti di spettacolo è decisamente troppo. Però devo ammettere di averne dei ricordi bellissimi". I sostenitori dello spettacolo pirotecnico paragonano i fuochi al passaggio delle auto lungo viale Cavriga: "Anche quello inquina e disturba gli animali del Parco, però quello non si tocca".

Cristina Bertolini