I fragili saranno protetti Accordo sul welfare: infermieri per gli over 65 e psicologi ai ragazzi

di Barbara Calderola

L’infermiere per gli over 65 e lo psicologo per i ragazzi. Accordo sul welfare fra Comune e Azienda farmacie, Vimercate mette solo l’ala le categorie più fragili.

Sì alla proroga degli ambulatori al Centro anziani San Gerolamo e al centro diurno Corte Crivelli, "un servizio essenziale cominciato 25 anni fa e interrotto dalla pandemia, del quale abbiamo sempre assicurato la ripresa – spiega Maria Teresa Foà, assessora ai Servizi sociali –. Sono sempre stati un punto di riferimento per piccole cure però importanti e per la prevenzione. Fra le loro mura sono state portate avanti importanti campagne di screening. La municipalizzata ha confermato la propria disponibilità a tenerli aperti gratuitamente. Sarà la società a fornire personale e attrezzature in locali messi a disposizione dal Comune senza alcun affitto da pagare. Una collaborazione di lungo corso e proficua per la comunità". Lo studio non è aperto solo agli ospiti delle due strutture "ma anche a tutti i pensionati che ne facciano richiesta".

Novità assoluta invece per le scuole è il contributo economico delle Farmacie allo sportello psicologico per i ragazzi di elementari, medie e per i loro genitori. Tutti possono chiedere aiuto su difficoltà personali o nei rapporti. Il progetto nato nel 2017 con lo scopo di intercettare il disagio, fa parte di un piano più composito dedicato ai giovanissimi, “Tutti per uno”, inserito da sette anni fra gli interventi per il Diritto allo studio.

"La partecipata si è impegnata a finanziare entrambi – sottolinea l’assessora – L’azione più ampia è sugli alunni della primaria con difficoltà nello studio, ma anche di relazione, o familiare e socio-culturale e si traduce nella permanenza di piccoli gruppi fra i banchi oltre la fine delle lezioni seguiti da un docente e da un educatore con la supervisione della psicologa comunale: un intervento di carattere pedagogico che ha come obiettivo il sostegno fornendo gli strumenti per il recupero". Anche l’amministrazione mette a disposizione risorse per centrare gli scopi, 2.250 euro per ogni elementare coinvolta, i fondi servono a finanziare le ore di permanenza in aula degli insegnanti e l’acquisto del materiale di cancelleria per il doposcuola.