I fontanili rischiano di sparire

Non tutti i percorsi sono visibili e tracciati sulle mappe o le carte geografiche, per esempio alcuni scorrono nel sottosuolo disegnando un’intricata quanto importante risorsa naturalistica-economica per il territorio. Da questo presupposto è nato il progetto “Il Cammino dei Fontanili”, sviluppato da Uniacque (nella foto il presidente Luca Serughetti) all’interno dell’iniziativa “I cammini d’acqua”, che si snoda lungo la media pianura bergamasca per circa 60 km. Al centro di questo itinerario antropologico ci sono proprio i fontanili: opere di scavo, probabilmente di origine romana, realizzate per intercettare sorgenti e falde acquifere e da qualche anno soggette ad un’opera di riqualificazione che ha consentito ai comuni adiacenti di integrarle in un sistema di canalizzazione e di ripristinare la flora che un tempo abitava la zona.

Queste enormi pozze d’acqua nel tempo hanno mantenuto il proprio ruolo primario per l’agricoltura e le attività del territorio, ma oggi la loro salvaguardia è messa a dura prova dalla crisi che ha toccato inesorabilmente la portata del bacino idrico da cui possono attingere. Così ci si imbatte prima nella Fontana Armandi di Covo, seguita da quella del Carmen di Morengo Bariano arrivando fino a Fontanella, comune che deve l’origine del nome alla peculiarità del territorio: situato al confine con la provincia cremonese, è caratterizzato dalla presenza del più alto numero di teste di fontanili di tutta la Bergamasca, primeggiando per densità – un fontanile ogni 40 ettari circa di superficie comunale – anche a livello regionale.

Mariachiara Rossi