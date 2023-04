I fondi Pnrr non bastano Nuova scuola al risparmio

di Veronica Todaro

Proseguono i lavori di progettazione della nuova scuola elementare di via Cantù. Ma a fronte dei 9,236 milioni di euro ottenuti dall’Amministrazione comunale, come richiesto nell’ambito delle risorse del Pnrr con l’obiettivo di compiere un importante intervento sull’edilizia scolastica, il finanziamento non sarà sufficiente. Se infatti l’idea iniziale era quella della demolizione del vecchio plesso e costruzione di uno nuovo in grado di rispondere a tutte le esigenze, sia didattiche sia di efficientamento energetico con tre sezioni, per un totale di 15 classi e tre laboratori, la nuova scuola sarà dimensionata su 4 sezioni per un totale di 20 classi realizzate in unica fase. Inoltre l’andamento al rialzo dei prezzi ha fatto emergere un aumento di circa il 20% dei costi per la realizzazione dell’opera. Pertanto la ricalibrazione dei costi rispetto al documento di analisi candidato per l’ottenimento del finanziamento ministeriale ha avuto quale conseguenza un incremento dell’importo pari a circa 11 milioni 450mila euro.

"La Giunta - sottolinea il sindaco Giovanni Sartori - ha dato mandato agli uffici di promuovere procedure per reperire la copertura economica dell’intervento attraverso fonti di finanziamento esterne o tramite risorse proprie. Ad oggi la soluzione più percorribile pare la richiesta di prenotazione al Gse (Gestore dei servizi energetici, ndr) nell’ambito della procedura del conto termico che prevede, per gli edifici scolastici N-zeb, (Nearly zero energy building, ovvero ad elevata efficienza energetica, ndr) in caso di demolizione dell’edificio esistente la possibilità di ottenere la quota parte mancante per arrivare a finanziare il 100 per cento dell’opera". Intanto entro il 10 luglio è prevista l’approvazione del progetto esecutivo, mentre l’aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro settembre 2023, l’avvio del cantiere entro il mese di marzo 2024. I lavori dovrebbero concludersi entro il marzo 2026, con collaudo delle opere entro il mese di giugno dello stesso anno. La vecchia scuola costruita nel 1954, per 65 anni unico plesso del territorio cittadino, ha fatto la sua parte ma ora ha bisogno di essere riammodernata.