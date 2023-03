I figli dei campi "Qui coltiviamo la nostra celebrità"

"È tutto pronto per aprire la nuova spargiaia. Entro due settimane, appena il tempo ce lo permetterà, partiamo". Con i suoi 50 anni Gualtiero Mattavelli è il produttore più giovane della prelibatezza mezzaghese. Ed è sicuro che l’asparago rosa "sarà il futuro – dice –, ho mollato cereali e altre colture per scommettere tutto sul nostro prodotto più celebre, ormai il 90% del mio raccolto è legato al tubero con la punta viola". Ci crede "al punto che mio figlio che non ha 10 anni e ne è già innamorato, mi ha chiesto di tenere duro finché non sarà pronto a raccogliere il testimone". Una tradizione che prosegue nell’azienda di famiglia, l’Agricola Rino, aperta da nonno Mario più di 60anni fa e ripresa dal nipote dopo un passaggio in fabbrica. Non sono sempre rose, "abbiamo avuto un calo vistoso di acquirenti nella grande distribuzione, ma in compenso con l’online abbiamo spedito a Bari, Napoli e Roma. Ormai l’asparago brianzolo è una celebrità". Nel bene e nel male eredità del Covid, come le consegne a domicilio che "entro un certo raggio faccio direttamente. Milano e Monza sono ormai tappe fisse, ma la domanda è altissima anche nelle valli bergamasche".

Sulla riduzione al supermercato, secondo l’agricoltore pesa "il prezzo di un prodotto di qualità come il nostro in momenti di ristrettezze economiche, ma anche il fatto che sulle principali piattaforme in rete il tubero non fosse disponibile. Dobbiamo lavorare in questa direzione". Magagne che non limano né l’entusiasmo, né gli investimenti. "Anche se il 2022 non è stato l’anno dell’asparago e ora ci ritroviamo a fare i conti con l’altra grande incognita che ha inciso molto sul bilancio: la siccità". Il cambiamento climatico "non ci permette di fare previsioni: abbiamo avuto un raccolto a novembre, mentre la vegetazione estiva è stata praticamente nulla, nonostante la stagione ad aprile si fosse aperta nel migliore dei modi. La verità è che non abbiamo più punti di riferimento. Adesso sto concimando molto più del normale, avendo saltato il grosso che in genere si fa ad agosto per non sprecare risorse preziose in un momento in cui non cresceva niente". Cambiamenti che fanno parte "degli imprevisti del mestiere, sempre più frequenti di questi tempi". La pandemia si è portata via un’altra fetta di produzione, "non siamo ancora ai livelli del 2019", ma per vendere tutto l’anno "ho lanciato il pesto all’asparago, le punte sott’olio e una grappa che ormai hanno un pubblico fisso".

Bar.Cal.