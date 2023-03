"I farmaci andavano messi sotto chiave: quel ragazzo è fragile"

"Lo conosco da anni, un ragazzo timido, introverso, con dei problemi senza dubbio, mai avrei immaginato però che potesse trovarsi in una situazione simile". L’avvocato Gaspare Amabile, del Foro di Monza, conosce da anni la famiglia del 16enne resosi responsabile di danneggiamenti al reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale San Gerardo di Monza al culmine di una crisi di astinenza. Un ricovero urgente, seguito all’abuso di psicofarmaci che aveva rubato in una farmacia approfittando del programma di scuola-lavoro in un istituto tecnico della Brianza.

Una situazione difficile, un ragazzo che ha bisogno di aiuto, genitori disperati. "Il papà è molto presente, ma ovviamente i genitori sono possono vedere tutto. Lavora come idraulico e ha già dovuto trascurare parecchio il proprio lavoro negli ultimi tempi proprio per stare vicino al figlio. Che ora ha bisogno di un supporto psicologico e psichiatrico, e di trovare una comunità di recupero". Si era procurato 295 scatole di psicofarmaci e antidepressivi… "Vero, abbiamo chiesto tutta la documentazione, anche quella sanitaria in ospedale. Andrò a parlare con la farmacia dove aveva svolto lo stage, la problematica è significativa. Non era posta in essere adeguata forma di protezione nei confronti di minorenni, a nostro modo di vedere. I farmaci, soprattutto di una certa importanza come questi, vanno tenuti sotto chiave. Occorre capire come erano fatti i controlli: le scatole non sono state rubate tutte in un’unica volta, ma di giorno in giorno". Non sarà facile. "Voglio appunto discuterne con i responsabili della farmacia, si è parlato di danni per 5mila euro ma non escludo si possa ipotizzare un concorso di colpa: il ragazzo è fragile, ma è come se si fosse trovato la tentazione servita su un piatto d’argento. Lasciato solo, senza alcuna verifica se non quelle che era incaricato lui stesso di fare".

La scuola? "Serve un tutoraggio più attento, il rischio è che quel ragazzo non solo abbia fatto uso dei farmaci rubati, ma li abbia mischiati mettendo a repentaglio la propria vita". Sul fronte della farmacia dove sono avvenuti i fatti, c’è la massima prudenza. Data la delicatezza della vicenda e il coinvolgimento di un minore, interpellati fanno sapere attraverso l’avvocato Vinicio Nardo del Foro di Milano che preferiscono non commentare: "tutto quanto andava detto è stato comunicato nella denuncia penale presentata al momento in cui è stato scoperto l’ammanco di farmaci".

Dario Crippa