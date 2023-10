I disertori nel fortino della Lega: "Qui andare a votare era un fastidio"

Nelle Alte Groane, fortino della Lega, le elezioni supplettive per il Senato sono state vissute come un “fastidio“ dagli elettori che qui le hanno snobbate più che altrove. Come quel gioco di carte che si pratica ancora in qualche centro anziani o nelle ormai sempre più rare osterie d’una volta, che in italiano si chiama “traversone“ ma qui si dice “ciapà no“, da Lazzate a Ceriano Laghetto, ma anche da Limbiate a Cesano Maderno o Lentate sul Seveso, sembra esser stata una sfida a chi ha portato meno gente a votare. Spiccano Misinto e Limbiate, con percentuali di votanti di poco superiori al 13%, ma fanno rumore anche Lazzate e Ceriano Laghetto, appena sopra il 14%, mentre restano tra il 15 e il 16% Lentate, Cogliate e Cesano. "Spiace moltissimo per questa crescente disaffezione al voto – dice Andrea Monti (nella foto), sindaco di Lazzate –. Purtroppo posso testimoniare direttamente che molte persone hanno vissuto questa chiamata al voto come un fastidio, molti mi hanno chiesto perché non si è mandato in Senato il secondo classificato, mostrando non solo la non conoscenza della normativa, ma manifestando anche una voglia di deresponsabilizzazione, che arriva al punto di rifiutare di scegliere il proprio rappresentante locale in Parlamento. Quanto al dato specifico delle Groane, io rilevo che in realtà qui solo la Lega ha fatto campagna elettorale, con i propri gazebo".

La vede allo stesso modo anche il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, coordinatore dei sindaci della Lega della Brianza: "In queste settimane qui a Cogliate solo noi abbiamo organizzato i banchetti elettorali, non ho visto rappresentanti locali di altre forze del centrodestra né fisicamente in strada ma nemmeno sui social". Tra i leghisti storici però qualcuno mormora anche un certo malcontento per una zona, quella delle Groane appunto, che è ormai tagliata fuori da ogni tipo di rappresentanza targata Carroccio tra Regione e Parlamento. Qualcuno ha anche notato che al confronto online organizzato da Monti con la partecipazione di Basilico e del vicesindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo hanno preso parte a rotazione tutti i candidati del collegio, tranne il candidato del centrodestra Adriano Galliani.

