I Comuni pagano quattro mesi di affitto alle famiglie in difficoltà

Contributi pari a 4 mesi d’affitto e fino a un massimo di 1.500 euro a famiglia, da versare direttamente al padrone di casa, per dare una mano ai brianzoli che faticano a pagare il canone di locazione dell’appartamento in cui vivono. Un supporto destinato ai residenti dei 13 comuni dell’Ambito territoriale di Carate. È il nuovo fondo da quasi 393mila euro messo a disposizione con un bando appena pubblicato dall’Ambito sociale caratese, per dare assistenza agli inquilini di questa fetta di Brianza. L’obiettivo è permettere a chi ha difficoltà a sostenere i costi dell’abitazione in cui vive di mantenere con una certa tranquillità l’alloggio, così da non aggravare ulteriormente momenti già delicati. A gestire l’intervento sarà l’Ufficio di Piano, che si occuperà di formulare le graduatorie, verificare i requisiti d’accesso, erogare i contributi ai proprietari di casa ed effettuare i controlli a campione sui dati autocertificati.

A poter richiedere i fondi saranno i residenti di Lissone, Vedano, Biassono, Macherio, Sovico, Albiate, Triuggio, Carate, Besana, Renate, Veduggio, Briosco e Verano. Le domande potranno essere presentate fino al 31 marzo da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico o in condizioni di particolare vulnerabilità: occorre avere un reddito Isee sotto i 26mila euro, non essere sottoposti a procedure di sfratto, non possedere altre case in Lombardia e abitare nell’appartamento per cui si chiede il contributo, con regolare contratto, da almeno 6 mesi. Per finanziare il bando sono stati stanziati 392.952 euro in tutto. L’intervento prevede il pagamento fino a 4 mensilità di affitto, e comunque non oltre i 1.500 euro per alloggio, direttamente al proprietario della casa, a copertura del canone di locazione non versato o che dovrebbe essere versato dall’inquilino. Per informazioni si può contattare il 3392596926.

Fabio Luongo