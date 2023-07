I cittadini-progettisti Un tesoretto in Comune

di Barbara Calderola

Problemi tecnici nella votazione hanno spinto il Comune a posticipare la chiusura delle urne on-line. Per scegliere come spendere i 100mila euro che Vimercate mette a disposizione del bilancio partecipato - CittadiNoi - c’è tempo fino all’11 luglio. Tre i progetti rimasti in corsa. Il primo ha a che fare con la memoria e vuole restaurare il monumento degli Alpini al Parco Trotti. La proposta prevede un ampliamento della aiuola e la sistemazione della scalinata di accesso con i simboli delle penne nere: l’aquila, cioè forza e coraggio, e il cappello adottati dalle truppe di montagna che hanno combattuto su tutti i fronti di guerra. Il secondo è un nuovo ’tetto’ di pannelli fotovoltaici installati nelle scuole Calvino e Andersen nel 2022. Diversi gli scopi della proposta, dalla riduzione dell’inquinamento al taglio della bolletta elettrica. Da una prima stima la potenza dell’impianto potrebbe aggirarsi intorno ad alcune centinaia di Kilowatt di picco: una idea che ha ottenuto il bonus sostenibilità, un 5% di consensi in più previsto per piani a contenuto green, una novità di questa edizione, la quinta. Infine, in corsa, c’è l’oasi per tutti, parchi e aree verdi inclusive tra la vie Istria e Montalino con l’installazione di giochi per bambini con disabilità e sistemazione del campetto che potrà così ospitare anche iniziative di intrattenimento grazie a tavoli e panchine.

Un salotto all’aperto con percorsi sensoriali e tabelle a comunicazione aumentata, braille, QrCode e orti-lab curati da adulti con handicap. L’idea di fondo è che lo spazio diventi punto di incontro fra generazioni e culture. L’anno scorso con i soldi a disposizione è stato portato a termine il restyling della casa del custode delle elementari di Oreno (che sbaragliò la concorrenza nel 2021), trasformata in biblioteca scolastica per i 300 alunni dell’istituto di via Matteotti e aperta lo scorso febbraio. Come in passato possono prendere parte alla consultazione (dal sito dell’amministrazione comunale e dai canali social del municipio) solo i residenti dai 16 anni: ciascuno potrà esprimere una sola preferenza, per indicarla è necessario fornire nome, cognome, codice fiscale, indirizzo mail oppure numero di cellulare.