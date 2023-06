I carabinieri rientrano alla base

Conclusi i lavori di ristrutturazione, i carabinieri della Stazione di Meda possono tornare a “casa“. Dopo poco più di due anni, infatti, gli uomini dell’Arma lasciano la dimora provvisoria nel palazzo comunale, per rientrare nella consueta base operativa di via Bernardino Luini 13, rinfrescata e rimessa a nuovo, tornando a garantire i vecchi orari di apertura al pubblico. I lavori, promossi dall’amministrazione comunale di Meda e che hanno visto uno stanziamento di circa un milione di euro, hanno permesso il totale riammodernamento della struttura adeguandola agli attuali standard, specie in termini di efficientamento energetico, vivibilità per i carabinieri e accesso alle persone con disabilità.

In particolare, si è proceduto all’abbatimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di una discesa d’accesso per le carrozzine e l’adeguamento dei bagni e degli accessi alla struttura. Inoltre è stato installato un impianto fotovoltaico ed è stato realizzato un cappotto termico con inclusione di nuovi infissi a bassa dispersione in modo tale da migliorare l’efficienza energetica. Il comando dei carabinieri da adesso non si trova più nel palazzo comunale di piazza Municipio che ha ospitato l’Arma per tutta la durata dei lavori e ha ripreso a operare regolarmente, sette giorni su sette con orario di apertura al pubblico dalle 8 alle 22. Nei prossimi giorni verrà definita la data dell’inaugurazione ufficiale a cui sarà invitata la cittadinanza.

Ale.Cri.