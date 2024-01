I bambini e la magia del teatro

Il viaggio magico di una bambina e del suo cane in un mondo incantato, in cui si affrontano paure e si superano ostacoli per scoprire alla fine che ciò di cui abbiamo bisogno è dentro di noi, ossia cuore, cervello e coraggio. E poi una commedia musicale ispirata alla storia di Peter Pan, i testi di uno degli scrittori per l’infanzia più celebri al mondo e una delicata fiaba fatta di suoni, immaginazione e stupore. Il teatro per bambini e famiglie fa tappa in Brianza, con una serie di appuntamenti nel weekend. Nella biblioteca di piazza IV Novembre a Lissone sabato alle 15.30 prenderà il via una rassegna dedicata allo scrittore Roald Dahl, l’autore di “Matilda“, “Il GGG“ e “La fabbrica di cioccolato“: gli attori di Pandemonium Teatro daranno vita a letture animate di alcuni suoi testi, si partirà da “Io, la Giraffa, il Pellicano“, mentre il 10 febbraio toccherà a “L’enorme coccodrillo“ e il 24 si concluderà con un pomeriggio di gioco con il “Monopolino“ a tema Roald Dahl. Prenotazioni attraverso l’app C’è Posto, per informazioni si può scrivere a biblioteca.ragazzi@comune.lissone.mb.it. Sempre a Lissone, domenica alle 16 a Palazzo Terragni le attrici del Teatro della Zucca (nella foto) porteranno in scena lo spettacolo “Oz, oltre l’arcobaleno...“, che ha per protagonisti una simpatica bambina, un cane, un mago speciale e una città fatta di smeraldo. Biglietto d’ingresso 6 euro, info e prenotazioni via whatsapp al 375/5820559.

A Biassono, invece, alle 16 al teatro Santa Maria si potrà assistere all’appassionante musical comico “Il ritorno di Capitan Uncino“, proposto dalla Compagnia Teatro Instabile di Lissone: sul palco di via Segramora saliranno un Capitan Uncino rivisto come capo di un’improbabile ciurma di pirati e un Peter Pan diventato manager rampante, in una battaglia tra corsari e bambini sperduti. Biglietti da 6 a 8 euro per i bambini, da 10 a 12 euro per gli adulti. Prenotazioni via WhatsApp allo 0392322144. L’appuntamento fa parte della rassegna “Santa Maria Kids - Storie da sogno“. A Vimercate, infine, sarà l’auditorium della biblioteca a ospitare alle 16.30 lo spettacolo per bimbi fino ai 5 anni dal titolo “Nina e il mare“, con le attrici Giulietta De Bernardi e Francesca Cecala, curato da Campsirago Residenza e delleAli Teatro: un viaggio per mare, attraverso i suoi suoni e melodie, con Nina che, novello Sindbad, salpa a bordo di una zattera di legno. Biglietto 7 euro, prenotazioni su www.delleali.it.

Fabio Luongo