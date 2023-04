I 10 anni del tunnel Salvati dalla galleria Ma il “tetto“ d’artista è una zona selvaggia

di Martino Agostoni

Compie 10 anni il tunnel di viale Lombardia, quella che - in attesa della metropolitana - è l’unica grande infrastruttura pubblica realizzata a Monza almeno dai tempi della ferrovia, un’opera costata circa 345 milioni di euro e 5 anni di lavori e disagi lungo una fascia di 2 chilometri Fra Triante e San Fruttuoso. Ma, proprio a un decennio di distanza dal taglio del nastro del 3 aprile 2013 di una delle gallerie urbane più grandi d’Europa con cui Anas ha interrato il tratto monzese della Statale 36, si può dire che ne è valsa la pena e i costi sostenuti allora vengono ripagati tuttora dai benefici per la città. Un numero su tutti dell’effetto positivo della galleria è quello della stima di 200 milioni di veicoli, di cui il 30% di mezzi pesanti, che in questi 10 anni sono passati lungo gli 1,8 chilometri del tunnel e non tra le case di Triante e San Fruttuoso.

L’anniversario del tunnel è stato ricordato con soddisfazione ieri dai 5 comitati cittadini con capofila l’associazione Hq Monza di Isabella Tavazzi che per quasi due decenni hanno portato avanti una battaglia fatta di 187 tra esposti e istanze presentate per arrivare all’avvio del cantiere nel 2008. Anche per i comitati per la galleria il bilancio dell’opera resta positivo dopo un decennio ma "non senza dimenticare alcuni problemi esistenti". Le questioni che puntualizzano i residenti della zona riguardano, in generale, la gestione e la cura del “dentro“ e del “sopra“ il tunnel. I comitati chiedono un uso maggiore dell’impianto di filtraggio dell’aria interno alla galleria per pulire di più l’inquinamento degli scarichi dei veicoli in transito, mentre a favore della sicurezza viene suggerita l’attivazione di un autovelox nelle due carreggiate del tunnel tarato sul limite di 90 chilometri orari spesso non rispettato. Ma i problemi più sentiti tra i quartieri di San Fruttuoso e Triante riguardano la superficie del tunnel, a partire dal traffico di attraversamento dei quartieri nonostante i miglioramenti degli ultimi anni con la sincronizzazione dei semafori. I comitati chiedono interventi per disincentivare l’uso delle strade di viale Lombardia come scorciatoia, in particolare per coloro che le usano per “saltare“ il casello della A52 Tangenziale Nord uscendo a Sesto e quindi passando dalle vie Campania, Lombardia e Taccona rientrando nella A52 allo svincolo di CiniselloMuggiò.

L’altro problema è "la condizione allarmante del verde in superficie, tale da compromettere i risultati di un progetto che – ricorda l’associazione Hq Monza – è stato steso dall’architetto paesaggista Adreas Kipar e realizzato da una azienda specializzata che è la stessa che cura i giardini della Reggia di Caserta e importanti parchi a Roma". Ma a Monza al posto di quello che era stato presentato come un nuovo parco lineare tra i due quartieri "ci sono alberi e cespugli morti che non vengono sostituiti, i bellissimi ciliegi sono privi delle necessarie potature, molte piante risultano danneggiate alla base da un uso incauto dei tagliaerba a filo, alcuni tronchi secchi non rimossi sono in marcitura e attaccati da funghi. I marciapiedi sono pieni di erbe infestanti e le aiuole usate come cestini".