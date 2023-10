Halloween, giochi da incubo. Maxi sequestro nel bazar

Feste di Halloween e di Natale più sicure con il maxi sequestro operato dalle Fiamme gialle di oltre 200mila giocattoli e articoli non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea.

Gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un controllo in un maxi emporio di Lissone, trovando nei magazzini oltre 70mila giocattoli, maschere, cerchietti, trucchi, glitter e perline per la festa di Halloween, risultati privi della marchiatura CE, sprovvisti delle indicazioni dell’importatore o distributore, del luogo di produzione, del contenuto di materiali o sostanze pericolose e delle relative modalità di smaltimento, oppure in qualche caso con caratteristiche tecniche non corrispondenti a quanto invece riportato sulle confezioni.

Nello stesso esercizio commerciale sono stati scoperti 134mila articoli - decorazioni e addobbi di Natale, materiali di cancelleria, prodotti per la casa, per la cura della persona, degli animali - non conformi al Codice del Consumo.

Tutti articoli destinati alla vendita al dettaglio e anche attraverso la grande distribuzione.

Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di commercio per l’applicazione di sanzioni amministrative. L’importante stock di giocattoli, maschere e accessori tra i più gettonati ad essere utilizzati in occasione della notte di Ognissanti oppure del prossimo Natale, se fosse stato immesso sul mercato, avrebbe costituito un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei consumatori, soprattutto dei più piccoli.