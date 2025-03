Piccola azienda del settore hair & beauty con sede in Villasanta cerca 1 hair stylist senior, professionista con esperienza comprovata in taglio e lavori tecnici (balayage, meches, permanente). Si offre contratto full time per 5 giorni alla settimana, formazione continua e possibilità di lavorare con prodotti di alta qualità e tecniche innovative. Cv a ido.monza@afolmb.it, rif. 30FEB252/2.1.