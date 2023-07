Guidare a 140km/h in città, i vigili motociclisti intercettano e sanzionano i responsabili

Con la Lamborghini a più di 140 chilometri orari nel centro abitato, intercettati dai vigili motociclisti e multati. Gli agenti si sono messi in contatto con la centrale operativa per cercare di saperne di più sul bolide da oltre 600 cavalli, che scorazzava nel quartiere e che veniva così seguito con telecamere di videosorveglianza intercettandolo che sfrecciava in via Marconi in direzione Comasina. Nonostante la targa svizzera di una società di noleggio, l’indagine svolta dal comando di Polizia locale, determinato ad andare a fondo alla vicenda anche alla luce del recente episodio di Casal Palocco dove ha perso la vita un bimbo di 5 anni, ha consentito agli agenti nel giro di un paio d’ore di rintracciare e sanzionare i responsabili della guida spericolata.

Ga.Bass.