Guida senza patente un’auto sotto sequestro ed è positivo al pretest della droga: 42enne multato e denunciato

Brugherio (Monza), 1 marzo 2025 – Non poteva circolare con quell'auto, non poteva guidare, era per giunta sotto effetto di sostanze stupefacenti e ora è finito in guai molto seri.

L'altro giorno, alle 11.20, una pattuglia della polizia locale di Brugherio ha notato una Fiat Panda sorpassare la colonna di veicoli al semaforo all'incrocio di via Marsala con via Kennedy. Fermato il veicolo, si e' scoperto che il conducente, un uomo di 42 anni residente a Brugherio, risultava avere la patente sospesa con due provvedimenti di due prefetti diversi e circolava al volante di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Inoltre sottoposto al pretest salivare per accertare la guida dopo l'uso di sostanze stupefacenti è risultato positivo. E si è rifiutato di sottoporsi al prelievo di liquido biologico in una struttura sanitaria pubblica

Pertanto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza per rifiuto a sottoporsi al test, che prevede come pena un’ammenda da 1.500 a 3.000 euro e l’arresto da 6 a 12 mesi.

Il veicolo è stato sequestrato col carro attrezzi in attesa di emissione di in decreto di confisca per la successiva alienazione.

Nel corso di ulteriori accertamenti è emerso poi che a carico del 42enne era già stato emesso un provvedimento di revoca della patente di guida, ma non gli era stato ancora notificato. Si è così proceduti a notificarlo seduta stante, in modo da attivarne l’efficacia, segnalando la circolazione con patente sospesa al Prefetto, per la successiva emissione di una sanzione di sua competenza, tra 2.000 e 8.000 euro.