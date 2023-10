Grazia e America coppia d’oro. Campionesse italiane di freestyle nuoto in acqua

America è una femmina di pastore australiano e Grazia Vita, del Centro cinotecnico “Lupo Maestro“ di Cogliate, è la sua conduttrice.

Insieme hanno vinto il titolo italiano di freestyle nuoto in acqua binomio cane-conduttore alle finali nazionali di sport acquatici cinofili che si sono svolte a Borgoricco (Padova).

Qui Grazia e America hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani categoria freestyle classe 1. Grazia e America hanno effettuato un percorso di agility ad ostacoli in acqua. Questo sport, aperto a tutti i cani, rispetta la loro attitudine naturale e rinforza il legame uomo-cane.

Nuotare con il cane è un’attività sportiva completa, che apporta benessere e numerosi benefici a muscolatura, cuore e polmoni.

È una delle tante specialità per cui ci si allena (ma soprattutto ci si diverte) ogni giorno, al Centro cinotecnico di via Donegani, angolo via Robolotti a Cogliate, gestito dall’associazione Lupo Maestro.

La grande area attrezzata, inaugurata a maggio di quest’anno e realizzata grazie anche al contributo di Regione Lombardia, è operativa 7 giorni su 7 e ospita sia le attività di tipo ludico sportivo ed educativo per i privati e le associazioni, sia quelle di Protezione civile e addestramento tecnico per Forze dell’ordine e operatori del soccorso, grazie anche alla presenza di uno dei più grandi e attrezzati campi macerie aperti in Italia.

"Qui si pratica ogni giorno l’agility dog, hoopers, rally-obedience e addestramenti per prove di tipo Ipo-R", spiega Duilio Cleva, presidente dell’associazione Lupo Maestro.

Nella struttura è presente anche una piscina estiva dove si sono allenate anche Grazia e il suo cane America.

Inoltre ci sono 5 campi esterni per le attività quotidiane.

"Siamo organizzati con responsabili sportivi specialisti in ogni settore, Arianna Capitale per l’agility dog, Paola Venturino per la Rally obedience, Grazia Vita per hoopers e sport in piscina e Matteo Romanò per Ipo-R, che sono in grado di proporre attività di addestramento a 360 gradi per diversi tipi di cane", aggiunge Cleva, sottolineando che proprio la struttura di Cogliate è stata scelta per ospitare la tre giorni di campionato nazionale Enci, massimo trofeo di queste discipline in Italia, già messa in calendario dal 15 al 17 marzo 2024.

Gabriele Bassani