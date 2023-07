Grana stipendi alla Fimer "Pagano solo i consulenti"

di Barbara Calderola

"Se le voci che circolano fossero confermate, sarebbe gravissimo: 400 lavoratori aspettano ancora lo stipendio e vengono pagati consulenti e collaboratori?".

Fim-Cisl scrive alla procura di Arezzo e al tribunale di Milano per capire se i rumor su Fimer siano veri.

Ultimo, velenoso capitolo della crisi che da quasi due anni sta stremando operai e impiegati in Brianza e a Terranuova Bracciolini, in Toscana, dove il colosso vimercatese degli inverter per fotovoltaico ha un’altra sede.

"Nonostante i dipendenti siano attori principali, necessari e fondamentali per garantire ripresa e continuità produttiva, trapelano notizie di bonifici e pagamenti di retribuzioni cospicue a esterni – scrivono i metalmeccanici ai magistrati, chiedendo loro di accertare se tutto ciò corrisponda al vero –. In un momento drammatico in cui l’azienda rischia il crac e i dipendenti il posto saremmo di fronte a un fatto irresponsabile". "Come organizzazioni sindacali - aggiungono Fim, Fiom e Uilm - abbiamo chiesto al consiglio di amministrazione smentita ufficiale e immediata con atti a supporto e dimostrazione che nessuno di loro abbia percepito redditi".

E dal quartier generale del marchio arrivano spiegazioni sia sullo stipendio che sui compensi. L’impresa sottolinea che il principio che viene seguito in questo frangente è di pagare "le prestazioni correnti".

Mentre, "le spettanze ai dipendenti saranno versate entro il 31 luglio.

Nessun membro del Consiglio ha ricevuto corrispettivi relativi a giugno, ad eccezione del presidente.

Tuttavia, con riferimento al trimestre luglio - settembre si è limitato a incassare luglio. Invece ai professionisti che svolgono attività essenziali per la sopravvivenza stessa di Fimer sono stati riconosciuti solo i debiti correnti, ma in misura inferiore rispetto a quanto pattuito".