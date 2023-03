Gran Premio di Monza, il Tar salva l’autodromo. Le tribune “abusive“ per ora non si toccano

Nel mirino tre tribune in tubi Innocenti alla prima variante e in zona parabolica

Monza – Prima viene il Gran premio di Formula 1. Così è deciso. Il Tar salva le tribune “abusive” dell’autodromo di Monza. La seconda sezione del tribunale amministrativo della Lombardia ha firmato l’ordinanza che sospende il provvedimento con cui il Comune a dicembre aveva intimato “la rimozione di tre tribune in quanto prive di titolo edilizio”. Una decisione che avrebbe comportato l’eliminazione di circa 5mila posti tra la tribuna alla Prima Variante e le due nella zona della curva Parabolica. E che, per Aci, avrebbe provocato una perdita milionaria in termini di incassi al prossimo Gp d’Italia a Monza.

Proprio per questo la Sias (la società di Aci che gestisce il circuito) aveva presentato ricorso al Tar. Perché, aveva detto il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani, "se il Tar non sospende l’intimazione a smantellare le tre tribune, come posso pensare di organizzare un Gran premio già sapendo di avere una perdita milionaria?". E infatti, visto che la posta in gioco è troppo alta, i giudici amministrativi hanno deciso di prendere tempo congelando la situazione.

Ma, di fatto, hanno messo in primo piano gli interessi legati all’evento Gran premio d’Italia non soltanto per Monza, ma anche per la Lombardia e l’Italia. E infatti, scrivono nell’ordinanza, viene sospesa l’efficacia del provvedimento del Comune “al fine di permettere lo svolgimento del Gran premio 2023, fatti salvi eventuali provvedimenti che l’autorità competente potrà adottare per garantire la sicurezza delle strutture”. Si tornerà in Aula il 7 novembre, a Gp archiviato, per l’udienza di merito e per accertare se effettivamente quelle tre tribune sono abusive.

«Ora possiamo avviare il percorso per organizzare bene il Gran premio di settembre, ma allo stesso tempo un ragionamento a medio termine per i lavori chiesti da Formula One sui sottopassi e sulla pista. Potrebbe essere l’occasione per inserire anche la sistemazione delle tribune", la prospettiva del sindaco Paolo Pilotto. A cominciare proprio dalle tre strutture che ad agosto erano finite nel mirino della polizia giudiziaria durante i sopralluoghi pre-Gp. Tribune risultate montate, nel tempo, senza autorizzazioni, nemmeno temporanee. A quel punto i tecnici del Comune hanno dovuto chiedere a Sias di smantellarle.

"Purtroppo ci siamo trovati, noi Comune e Sias, a gestire situazioni figlie di sedimentazioni di atti per le tribune costruite più di vent’anni fa su cui c’è si sono sovrapposte varie interpretazioni", continua il sindaco. Si tratta di tribune regolarmente accastate su cui l’autodromo paga l’Imu, hanno ricevuto dalla Soprintendenza le autorizzazioni paesaggistiche e culturali valide fino al 2026 e inoltre alla vigilia di ogni Gran premio hanno sempre passato il controllo di sicurezza della Commissione provinciale di vigilanza. "Il tema è legato alle autorizzazioni, non alla mancanza dei requisiti di sicurezza", chiarisce infatti Pilotto.