Gran premio Monza, il circuito di F1 non vede il traguardo. Ecco tutti i rischi

Monza, 10 agosto 2023 – Ha perso il sonno e a volte anche il buonumore per riuscire a trovare i soldi dei lavori su pista e sottopassi e ad allineare i tempi dei cantieri con le pretese della Formula 1. Adesso che sull’appalto da quasi 22 milioni di euro "ci stiamo avviando alla conclusione", il presidente dell’Automobile club d’Italia Angelo Sticchi Damiani non può comunque abbassare la guardia. Perché ora c’è da portare a casa il rinnovo del contratto per garantire a Monza un posto nel calendario del Mondiale di F1 anche oltre il 2025.

Presidente, qual è lo stato delle trattative?

"Ho già avviato i contatti con Liberty Media, ma la questione non è semplice".

Ovvero?

"Aci è titolare del Gran premio d’Italia che è e sarà a Monza. Ma noi non siamo proprietari dell’autodromo. Tramite la nostra società Sias lo gestiamo in virtù di una concessione con il Consorzio Parco e Villa che, però, è valida fino al 2028. Quella è la nostra scadenza. Dipenden dal fatto che il Consorzio è un “progetto di gestione“ del complesso Parco e Villa Reale che ha durata fino al 2029".

Quindi che prospettive avete davanti per il futuro di Monza?

"Allo stato attuale abbiamo la certezza di poter gestire l’autodromo solo fino al 2028, ma non è pensabile un rinnovo con la Formula 1 soltanto per tre anni. Sarebbe anti-economico".

Anche perché gli altri circuiti stanno firmando accordi più lunghi...

"Esattamente, almeno cinque anni. Questo sarebbe anche il nostro obiettivo. Almeno fino al 2030, se non oltre".

Quindi cosa chiedete al Consorzio?

"Confidiamo che si possa trovare una soluzione condivisa che possa garantire tranquillità a tutti i soggetti interessati".

Quello stesso lavoro di squadra che ha permesso la svolta sui lavori che ormai non potevano più essere rimandati?

"Proprio così. Adesso su quel fronte stiamo procedendo. A fine luglio è scaduto il bando".

Ora quali sono i prossimi passi?

"La commissione si riunirà in questi giorni ed entro fine mese individuerà, tra chi si è fatto avanti, le imprese da invitare alla gara. Diciamo che adesso siamo alla pre-qualifica. Ipotizziamo che le lettere di invito a presentare le offerte possano partire subito dopo il Gran premio (in programma il 3 settembre, ndr ) per arrivare all’affidamento a ottobre".

Quando vedremo le ruspe?

"Spero a novembre. E poi cinque mesi di lavori. Tutto sarà pronto per il Gp del 2024. Ma l’autodromo potrebbe riprendere l’attività in pista anche già a maggio".

Mentre per il Gran premio di quest’anno? Manca meno di un mese...

"Diciamo che potrebbe andar meglio. A luglio ci aspettavamo una risposta migliore sulla vendita dei biglietti, anche se il podio della Ferrari con Leclerc ci dà qualche speranza. Anche se dobbiamo dimenticarci il record dei 330mila dell’anno scorso. Mi auguro si riesca a trovare l’equilibrio".