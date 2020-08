Monza, 28 agosto 2020 - Gran premio d’Italia edizione 91, ottavo appuntamento di un Mondiale «diverso». In un «anno particolarissimo, pesante, nel quale sono saltati tutti gli schemi». Ma nonostante le difficoltà «nonostante lo sforzo enorme, l’Italia c’è. Con tre Gran premi». Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile club d’Italia, sottolinea l’orgoglio di un Paese «unico al mondo ad avere tre circuiti omologati per la Formula Uno» (Monza, Mugello e Imola). Un «impegno straordinario» riconosciuto e apprezzato dallo stesso presidente della Fia, Jean Todt. Quest’anno non sarà facile far quadrare i conti senza gli incassi dei biglietti (che l’anno scorso, con l’affluenza record di 200mila tifosi, aveva portato un incasso lordo di 15 milioni di euro) e con tutte le sponsorizzazioni a scartamento ridotto: «Sarà un grande sacrificio, ma è accettabile». Comunque «grazie anche alla Regione che ci ha reso più leggero il peso di un anno senza pubblico». Ma la gara del 6 settembre non sarà un Gp «perso» per i tifosi. Perché, ha ribadito Sticchi Damiani, «abbiamo ottenuto il prolungamento di un anno del contratto» firmato alla vigilia del Gp 2019 che aveva garantito la Formula Uno a Monza fino al 2024 (al costo complessivo di 100 milioni di dollari). Ora però, il 2020 viene conteggiato a parte (anche per quanto riguarda il conto che Aci deve pagare a Liberty Media) e quindi la scadenza slitta al 2025.

Sempre con al fianco la Regione: «Il Gp è molto più di una gara, è una fantastica vetrina per affermare la concretezza e la bellezza della Lombardia – le parole del governatore Attilio Fontana – Il Gran premio di Monza rappresenta la prova per la nostra ripresa. Un grande evento sportivo è la strada giusta per dimostrare come il popolo italiano voglia ritornare ad una normalità». Ma per reagire e ripartire «servono strumenti che permettano alla pubblica amministrazione di correre veloci come le monoposto», le parole del sindaco Dario Allevi in scia all’appello rivolto da Aci al governo: «Nel 2022 l’autodromo compirà 100 anni e ci serve una mano: la Regione la sta dando ma abbiamo bisogno anche dello Stato – la richiesta di Sticchi Damiani – Lo Stato deve aiutarci in due modi. Uno non è difficile, sulle procedure. Dovevamo iniziare i lavori dopo il Gp di quest’anno ma dovremo farlo dopo quello del 2021. Siamo un ente pubblico e ci aspettiamo che la politica, il governo e il Parlamento ci aiutino sulle tempistiche».

E poi «così come è stato fatto per altri sport, abbiamo bisogno delle risorse per fare i lavori necessari a rendere il nostro autodromo ancora più sicuro e affascinante». Perché «anche se quest’anno la gara a porte chiuse non potrà essere al 100%, la grande festa è soltanto rimandata – l’ottimismo di Geronimo La Russa, presidente di Ac Milano – In fondo non è il primo momento difficile per l’autodromo». Che, oggi, conferma il ruolo di apripista alle altre due gare che si svolgeranno in Italia: «Mi auguro che la Ferrari dia soddisfazione ai nostri tifosi – la speranza di Sticchi Damiani – Dobbiamo essere vicini a questo simbolo dell’Italia, non chiediamo miracoli ma l’affetto dei tifosi». In cambio «ci aspettiamo tutti una grande prova per far gioire un intero popolo che tanto ha sofferto in tutti questi mesi», il tifo del vicepresidente della Lombardia, Fabrizio Sala. E se la Fia lo consentirà, «metteremo in palio una coppa Aci per il pilota che otterrà più punti nei tre Gp italiani».