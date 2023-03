Goldoni rivisitato e Cenerentola oggi

La rivisitazione dinamica e frizzante di un grande classico di Goldoni. La storia di Cenerentola raccontata però dalla parte della protagonista, dalla prospettiva ironica e intelligente di una donna rinchiusa a forza dentro un ruolo ingrato. E poi una vicenda d’amore, commovente e profonda, che rilegge i fatti del Vangelo. Una triplice immersione nel teatro che diverte e fa riflettere. Domani alle 21 a Palazzo Terragni gli attori della compagnia I Fuggitivi porteranno in scena una delle commedie più celebri di Carlo Goldoni, “Il servitore di due padroni”. Biglietto d’ingresso 10 euro. Info e prenotazioni [email protected] Sempre a Lissone, al Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli oggi e domani alle 20.30, e in replica domenica alle 17, si potrà vedere lo spettacolo ironico “Cenerentola 20 anni dopo”, scritto e interpretato da Irene Carossia. A Biassono invece oggi alle 21.15 al teatro Santa Maria di via Segramora l’attrice Margherita Antonelli, nota al grande pubblico per le partecipazioni a film e fiction tv e per le apparizioni a Zelig e Colorado, proporrà il monologo “Secondo Orfea - Quando l’amore fa miracoli”. Biglietto 15 euro.

F.L.