Gli studenti a Mauthausen "La scuola della memoria"

di Sonia Ronconi

Circa 300 ragazzi sono partiti venerdì mattina sul “treno della memoria” per Mauthausen, per toccare con mano una pagina triste della storia. Sono gli allievi di tre istituti superiori brianzoli, il rientro previsto stasera.

I ragazzi sono dell’istituto Parini di Seregno, Leonardo Da Vinci di Carate, Enriquez di Lissone. Ad accompagnarli docenti e rappresentanti sindacali di Cgil Cisl e Uil. Con loro anche gli studenti di Varese, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Mantova, Lodi e Milano. Ed è stato uno studente di Meda a deporre un vaso di fiori con la fascia tricolore nel mausoleo del campo. "Siamo in viaggio e come sempre avvengono cose che arrivano dirette allo stomaco – racconta Rina Del Pero, consigliera comunale di Meda e rappresentante dei pensionati della Uilp Lombardia –. Un amico leggendo di questo momento ci ha informati che il padre era morto nel campo dove saremmo andati e dove lui non era mai stato. Passiamo il testimone ai ragazzi, ai cittadini del domani e condividiamo le esperienze con docenti e storici. Andremo a portare anche a lui il nostro pensiero. Nessuno sarà dimenticato". Arrivati nel campo, la prima tappa è stata la tomba del deportato Antonio Villa di Pessano con Bornago.

Prelevato alla Breda di Sesto San Giovanni nel 1944 e morto pochi mesi dopo. "Abbiamo percepito profondamente ciò che le vittime hanno provato. Abbiamo toccato con mano per la prima volta i luoghi del ricordo, è stata un’esperienza molto commovente che porteremo sempre nella memoria – raccontano alcuni ragazzi dell’Istituto Leonardo da Vinci – . I viaggi di istruzione in luoghi così significativi per la storia dell’umanità servono ad avvicinare noi giovani e a renderci consapevoli di quello che è stata la nostra storia". Il treno della memoria viene proposto da molti anni dalle tre organizzazioni sindacali lombarde.

Racconta ancora Rina Del Pero: "Dopo un percorso svolto nelle scuole si scende in campo: dal binario 21 in migliaia sono partiti e ritornati più maturi e coinvolti". "I sindacati sono figli dei tanti operai che nel 1944 iniziarono a scioperare soprattutto nelle grandi fabbriche di Sesto San Giovanni – ha poi ricordato – dando inizio alla guerra di liberazione. Molti di loro sono stati trucidati in questi campi. A loro tutti siamo debitori. I lunghi elenchi con i lori nomi sono ora parte della nostra vita".