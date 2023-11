Gli Sos crescono del 18%. In più di quattro casi su cinque ad aggredire è il partner o l’ex

Un fenomeno consistente, per fronteggiare il quale alla Procura della Repubblica di Piazza Dante è stato istituito un pool apposito, composto da sei magistrati specializzati nella trattazione di questo genere di reati e ai quali vengono affidati i casi man mano che arrivano le notizie di reato, affiancato da una squadra di polizia giudiziaria a sua volta specializzata. Anche nella Bergamasca i dati riguardanti la violenza sulle donne sono consistenti: da gennaio di quest’anno a metà ottobre, ultimo dato disponibile, i fascicoli aperti in Procura per reati da codice rosso sono stati 1.022, di cui 556 procedimenti per maltrattamenti in famiglia, 218 per stalking e 248 per lesioni aggravate dal rapporto familiare. Nell’anno precedente i codici rossi erano stati 865, dunque l’incremento attuale è del 18%. Un dato in difetto, visto che l’anno non è ancora terminato.

La proiezione di fine 2023, stando al trend attuale, potrebbe arrivare a sfiorare i 1.300 casi, con un incremento del 50% rispetto all’anno prima. Nell’85% dei casi di violenza le cui vittime sono state prese in carico dalla Rete interistituzionale degli Ambiti di Bergamo e Treviglio gli autori sono il partner o l’ex partner. Intanto, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Bergamo è stato organizzato un ricco calendario di iniziative. Si comincia sabato alle 17,30, a Daste, con l’inaugurazione dell’installazione artistica "Le scarpette rosse di Maddalina". Un progetto che sostiene l’inserimento nel mondo del lavoro delle donne vittime di violenza coinvolgendo i cittadini di Brescia e Bergamo in un gesto di solidarietà concreta: realizzare scarpette rosse a mano con un gomitolo di lana e i ferri da maglia. L’invito alla cittadinanza è di acquistare, nei centri di maglieria aderenti, il kit creato in collaborazione con Silke. Sempre a Daste, alle 18,30 si terrà "Linea", performance di teatro sociale, a cura di Generazioni Fa.

Sempre il 25 novembre, al Seminarino vescovile è in programma il tradizionale concerto a favore dell’associazione Aiuto Donna, mentre al parco Lea Garofalo è previsto un percorso attraverso le diverse panchine rosse già esistenti e quelle da inaugurare. Lunedì 27 novembre, alle 21, all’auditorium di Piazza della Libertà, si terrà lo spettacolo teatrale "Chiaroscuro" di Gaetano Colella, dedicato alla storia di Artemisia Gentileschi, attraverso le voci femminili della compagnia Piccolo canto.

Michele Andreucci