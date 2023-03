Gli angeli della Turchia "Un disastro immane In mezzo alle macerie alla ricerca di vittime"

di Dario Crippa "Quello che ha fatto più impressione e ti tocca dentro sono state le dimensioni. Ero stato al crollo del Ponte Morandi a Genova, ero intervenuto per l’esplosione dell’autocisterna sull’Autostrada a Bologna, avevo lavorato al terremoto di Amatrice. Grandi tragedie, centinaia di morti, ma in Turchia le proporzioni sono state immani. Gli ultimi conteggi parlano di oltre 50mila morti". Un ecatombe. Nella vita ci sono persone che a volte fanno qualcosa di straordinario, di eccezionale, può capitare che salvino una o più vite umane. E li chiamano eroi. Ci sono però anche persone per cui nulla è eccezionale, perché loro ci sono sempre. È il loro lavoro. E quando accade un disastro, una calamità, una catastrofe come un terremoto, vanno a cercare e a scavare. Sono vigili del fuoco speciali: la loro unità si chiama Usar, “Urban and search rescue”. Una sola missione: salvare più vite possibili. Appartengono a un corpo internazionale di cui fanno parte persone come Mario Scimone da Concorezzo (qualifica vigile coordinatore), 40 anni, moglie e due bambine piccole, dal 2009 in servizio al Comando provinciale di Monza, dove aveva mosso i primi passi già nel 2005. E reduce ora da una missione in uno...