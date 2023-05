Gli Alpini in festa con la fanfara

Mostre, cori e la grande adunata: penne nere protagoniste a Concorezzo, il gruppo torna in piazza dopo la pandemia e festeggia con due anni di ritardo il trentennale di fondazione. La kermesse comincia venerdì in Villa Zoia con “I nostri beati alpini e peana per il mulo“, taglio del nastro alle 10.30 per l’esposizione che regalerà tante emozioni. Martedì alle 21 sempre in Villa Bepi Magrin la conferenza “Capitano dei ghiacci“, mentre il 9 alle 21 in chiesa ci sarà il concerto dell’Associazione nazionale alpini “Lo chalet di Arcore“. L’11 giugno l’evento più atteso, la sfilata per le vie del cento con la Fanfara di Asso. "Siamo nati su spinta dell’ex sindaco Lino Brambilla – ricorda il responsabile Lorenzo Nobile –. Trentadue anni sono passati in un attimo e vogliamo ricordarli proprio con il raduno". "Le penne nere sono una presenza fondamentale per il mondo del volontariato e della vita civile – aggiunge il sindaco Mauro Capitanio –. Nei momenti delicati loro ci sono sempre, dalla tromba d’aria del 2001 alla pandemia".