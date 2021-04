di Fabio Luongo L’ingresso degli Alleati in città dopo la Liberazione, con jeep, carri armati e soldati angloamericani nelle strade, la folla di lissonesi che li accoglie festante, la piazza principale ricolma di persone di ogni età, donne, uomini e bambini, tutti curiosi e felici per la fine della guerra e dell’oppressione nazifascista. E poi il primo comizio politico dopo il ritorno della democrazia e del diritto di...

L’ingresso degli Alleati in città dopo la Liberazione, con jeep, carri armati e soldati angloamericani nelle strade, la folla di lissonesi che li accoglie festante, la piazza principale ricolma di persone di ogni età, donne, uomini e bambini, tutti curiosi e felici per la fine della guerra e dell’oppressione nazifascista.

E poi il primo comizio politico dopo il ritorno della democrazia e del diritto di voto, nel 1946, nell’attuale piazza Libertà. E ancora, i funerali dei 4 partigiani lissonesi Carlo Parravicini, Pierino Erba, Remo Chiusi e Mario Somaschini, fucilati nel ‘44, martiri della Resistenza, e la posa della lapide in loro memoria. Una piccola raccolta di immagini storiche da oggi a disposizione di tutti. Una quindicina di scatti d’epoca, rigorosamente in bianco e nero, che raccontano i giorni immediatamente a ridosso del 25 aprile ‘45 a Lissone.

E’ la mostra fotografica online realizzata da Comune e biblioteca sotto il titolo "XXV Aprile 1945 - Le fotografie degli Alleati in città", che si può sfogliare comodamente da casa propria sul sito internet del municipio. L’iniziativa è stata pensata per celebrare quest’anno a distanza l’anniversario del 25 Aprile. Le foto risalgono a 76 anni fa e arrivano direttamente dagli archivi comunali, dove erano gelosamente custodite e da dove sono state tratte grazie a un’accurata ricerca nella sezione di storia locale della biblioteca.

Si tratta soprattutto di immagini fissate sulla pellicola il 28 aprile ‘45, giorno dell’entrata in Lissone delle truppe alleate, con i soldati statunitensi in divisa e a bordo di carri armati e automezzi che avanzano, tra due ali di folla, all’interno dell’odierna piazza Libertà, circondati dagli abitanti accorsi a vedere, salutare e ringraziare i militari americani. Si possono poi vedere un paio di scatti del 13 maggio del ‘45, che ritraggono i funerali dei 4 partigiani lissonesi uccisi dai nazifascisti, e due fotografie dei primi comizi di piazza liberi, nella campagna elettorale del marzo ‘46. Un modo per rievocare la storia e pure un’occasione per scoprire angoli di città che il tempo ha modificato.