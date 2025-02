Gli adolescenti e i loro problemi col prof Erba

I problemi degli adolescenti di oggi, tra bullismo, relazioni tossiche e amori, ma anche l’importanza dell’amicizia, quella vera, che aiuta a superare le difficoltà. Sono i temi di cui si parlerà sabato alle 16 in Villa Brivio a Nova Milanese, in piazzetta Vertua Prinetti, nell’incontro con Marco Erba, scrittore nonché docente di lettere in un liceo milanese. Erba presenterà il suo ultimo romanzo intitolato “Il male che hai dentro“, un’opera che racconta la violenza ma anche la possibilità di salvarsi e ripartire. L’evento fa parte della rassegna “Pomeriggi letterari“ organizzata dalla biblioteca civica, che proseguirà poi l’8 marzo con la giallista milanese Rosa Teruzzi e il suo “La ballata dei padri infedeli“, nuova indagine per le Miss Marple del Giambellino protagoniste dei suoi libri. Ingresso libero.

F.L.