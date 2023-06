Giussano, promozione in A2 per la Ofg Pallacanestro, sindaco e assessora esultano

"La promozione in A2 è per la città di Giussano un bellissimo sogno che si realizza e la prossima stagione saremo ancora al vostro fianco a tifare per voi". È il messaggio che il sindaco Marco Citterio e l’assessora allo Sport Sara Citterio hanno inviato alla dirigenza della Ofg Pallacanestro dopo la prestigiosa promozione che spinge le ragazze nell’élite del basket nazionale: non si tratta della massima serie, ma già essere in A2 significa essere davvero tra le squadre di eccellenza. E visti i passi importanti compiuti finora, chissà che nel giro di poco tempo non si riesca davvero a fare un nuovo salto di categoria. "La scorsa stagione – commenta il sindaco – abbiamo tifato tutti per la Ofg Pallacenestro. Abbiamo sofferto con la società e con tutti i tifosi per assere arrivati a un passo dalla promozione. Quest’anno, invece, siamo qui colmi di felicità a gioire con la società per lo splendido traguardo raggiunto grazie all’impegno, alla costanza e alla passione che da sempre costraddistingue questa bella realtà sportiva. Le congratulazioni vanno in primo luogo a tutte le atlete. Non possiamo però dimenticare che questo risultato è stato raggiunto anche grazie al lavoro, più nascosto ma certamente non meno importante, degli allenatori Aldo Corno e Dario Aramini, nonché del presidente Ettore Colico, che hanno sempre creduto nella squadra e nella società".

Gualfrido Galimberti