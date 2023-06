Giussano, il grande salto Vittoria in rimonta e per la prima volta è in A2

di Antonella Galimberti

Il sogno è diventato realtà. Giussano è stato promosso e approda per la sua prima volta nella storia in Serie A2 femminile vincendo in trasferta a Rovigo per 66-49. All’andata le foxes avevano perso in casa di quattro lunghezze, in gara 2 hanno rasentato la perfezione. In avvio di partita Laura Meroni ha sospinto la squadra fino al 6-22 al termine del primo periodo di gioco.

Poi il vantaggio è stato incrementato a +24 al 30’ mettendo un’ipoteca sulla vittoria. Già nella passata stagione la società brianzola si era trovata a un passo dal salto di categoria, perdendo l’ultimo atto dei playoff a San Martino Lupari. Quest’anno la festa è ampiamente meritata. "Abbiamo fatto tesoro della sconfitta in finale dell’anno scorso - racconta l’allenatore del Giussano Aldo Corno - stavolta abbiamo studiato bene la squadra avversaria nell’incontro di andata e abbiamo potuto preparare una difesa tattica che ha creato loro grandi problemi. Difendendo ’box and one’, ossia quattro giocatrici a zona e una individuale, abbiamo spento il loro faro Viviani. Su di lei ha fatto un enorme lavoro Cecilia Colico, che non le ha fatto ricevere palla". Sistemata la difesa, si è espresso su alti livelli anche l’attacco, con alcune individualità che si sono prese la scena: "La migliore in campo è stata Sofia Lazareska, che ha realizzato 20 punti con ottime percentuali al tiro da tre. Superlativa è stata anche Silvia Bonadeo, che ha segnato 12 punti subendo ben 11 falli - dice sempre Aldo Corno - questo successo è il completamento di un progetto triennale che mi è stato proposto dal presidente Ettore Colico, con l’obiettivo di fare crescere le nostre giocatrici. Contro Rovigo partivamo sfavoriti in quanto loro potevano contare su atlete esperte di A2, ma fisicamente non c’era grossa differenza, la formazione veneta come noi non ha lunghe dotate di tanti centimetri".

Le giocatrici si sono battute in campo come delle leonesse ma il vero artefice di questo successo è il settantaduenne coach Aldo Corno, il più titolato allenatore italiano, che ha in bacheca 12 scudetti e 6 Coppe dei campioni ottenute negli anni d’oro di Como e Schio. Corno ha fatto fare il salto di qualità a una giovane società nata agli inizi degli anni ‘80 partendo dalla categoria Promozione, stabilizzandosi per una decina di anni in Serie B, facendo quest’anno il grande passo. Ora i vertici societari formati dalla coppia Ettore Colico e Nicola Foschini hanno il duro compito di convincere il pluridecorato tecnico comasco a restare al timone della squadra biancoblu anche nella prossima stagione sportiva.