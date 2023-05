Giunta fotocopia a Cogliate Sorpresa all’opposizione

Atmosfera informale, senza concedere troppo spazio ai cerimoniali per la prima seduta del nuovo mandato del sindaco Andrea Basilico, riconfermato poco più di due settimane fa dalle urne con il 73% dei consensi.

Alla prima seduta del nuovo consiglio comunale, Andrea Basilico, che guida una coalizione di centrodestra a trazione Lega, ha presentato la nuova giunta comunale, esattamente la stessa del primo mandato, solo con qualche spostamento di deleghe interno, aggiungendo però le deleghe consigliari, per rafforzare soprattutto i settori manutenzione, cura del verde, rapporti con le frazioni e protezione animali. "Sarà molto difficile mantenere il livello di impegno e di attenzione che abbiamo dimostrato in questi cinque anni, ma ce la metteremo tutta", ha sottolineato il sindaco riconfermato. "Ringrazio gli elettori per la fiducia che hanno voluto riconfermarci, onestamente ce lo aspettavamo, ma non in queste proporzioni", ha detto dopo avere pronunciato la formula di rito del giuramento. La maggioranza, gruppo Andrea Basilico sindaco (che comprende Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) ha indicato come capogruppo Simone Pozzi, mentre il gruppo Progetto in Comune ha indicato Vincenzo Di Paolo e non lo sfidante candidato sindaco Paolo Bianchi, spiegando che il gruppo intende muoversi in questi anni con una "leadership condivisa". Lo stesso Di Paolo ha auspicato un mandato caratterizzato dal rispetto delle persone delle idee, rilanciando la proposta di creare delle commissioni come luogo privilegiato per il confronto sui diversi temi.

Gabriele Bassani