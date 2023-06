Giro di vite sulle corti La morte di Adam fa rumore

di Alessandro Crisafulli

Un giro di vite sulle vecchie corti del centro storico, le loro “porte girevoli” con il viavai di persone, quasi tutte straniere, e l’illegalità che le permea, tra la presenza di pregiudicati e persone “fantasma”, affitti in nero, traffici sospetti di biciclette e altro.

È quanto l’Amministrazione comunale di Desio ha intenzione di fare, in collaborazione con le forze dell’ordine, per sanare più possibile questo genere di problematiche, deflagrate nell’omicidio di domenica mattina, con la morte di Adam Iulian, 48enne romeno, e il fermo del 29enne cubano che era ospitato in nero nella corte di via Matteotti 33. Un lavoro certosino, complesso, che in realtà era già partito da almeno tre mesi: "Avevamo partecipato a un incontro promosso dalla guardia di finanza che trattava anche del tema degli affitti in nero - spiegano il sindaco Simone Gargiulo e il suo vice, delegato alla sicurezza, Andrea Villa - e così abbiamo pensato di avviare con i nostri uffici dei controlli. Anche perché avevamo notato che spesso davanti a questi edifici ci sono depositi incontrollati di rifiuti, di persone che non prendono i sacchi regolari, e quindi avevamo sospettato si trattasse di persone irregolari". Da qui, l’avvio di controlli incrociati, coinvolgendo gli uffici che si occupano degli alloggi, dei rifiuti, dei servizi sociali. "Un lavoro complesso per il quale bisogna incrociare molti dati - spiegano -: dopo quanto successo, cercheremo di intensificarlo e accelerare, per quanto possibile, anche se ci vorrebbe una task-force dedicata che non abbiamo". Il grave fatto di sangue, tra l’altro non il primo dell’ultimo periodo in città, ha destato preoccupazione, "anche se il posto era già attenzionato - dice il sindaco - e non era un episodio prevedibile, visto che ha preso all’improvviso un coltello da cucina. Sicuramente lì come in altre corti ci sono situazioni di degrado e di disagio che si trascinano da anni, con sacche di illegalità che vanno sanate". Non manca l’elogio alle forze dell’ordine per essere comunque riuscite e fermare subito il presunto killer: "complimenti davvero ai carabinieri della Compagnia di Desio, comandati dal maggiore Perrone che, intervenuti tempestivamente, hanno assicurato in pochissimo tempo alla giustizia il presunto colpevole".