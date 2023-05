Monza, tre giovani pestati da un gruppo di ragazzi che scappa in auto: due identificati

Tra giovani intorno ai trent’anni sono stati pestati a Monza da un gruppo di ragazzi che sono scappati in auto subito dopo. L’aggressione è avvenuta lunedì intorno alle 4.30 di mattina in piazzale Virgilio, nel centro del capoluogo brianzolo.

Due dei presunti aggressori, di 23 e 24 anni, sono stati bloccati dalla polizia poco dopo nel comune di Muggiò: entrambi erano in evidente stato di alterazione e il guidatore dell’auto è risultato positivo all’alcol test ed è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Il ventitreenne è un ragazzo moldavo residente a Carnate, l’altro è un italiano di 24 anni residente a Lissone.

Nel fine settimana, la questura e la polizia locale di Monza hanno disposto controlli a tappeto, soprattutto nei luoghi di aggregazione giovanile. I servizi sono stati svolti con equipaggi dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura e della polizia locale di Monza.

In tutto sono state controllate 200 persone, soprattutto nella fascia d'età tra i 15 ed i 40 anni, di cui 39 con precedenti di polizia, 21 minorenni e 24 cittadini extracomunitari. In piazza Duomo è stato identificato un ragazzo italiano 19enne con precedenti di polizia per rapina e porto di oggetti atti ad offendere, già destinatario di avviso orale del questore, che ha attivato la divisione polizia anticrimine per l'aggravamento della misura di prevenzione.