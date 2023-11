"Giardino Borromeo, fondi persi per un errore nella domanda"

Lavori al Giardino Borromeo, per Forza Italia il Comune avrebbe potuto risparmiare soldi se non avesse sbagliato a presentare domanda per il bando Pnrr. A sollevare la questione è il capogruppo di Forza Italia, Michele Santoro, che fa riferimento alla delibera con cui vengono stanziati 370mila euro per la manutenzione straordinaria. "Ci siamo accorti che una domanda di finanziamento al bando Pnrr a fondo perduto, effettuata dalla passata Amministrazione comunale è stata esclusa per un’errata sottoscrizione. È inaccettabile che a causa della negligenza delle amministrazioni di sinistra, la cittadinanza si veda negato un finanziamento e che si pubblicizzi come successo l’investimento di 370mila euro a spese dei cittadini". Replica il sindaco Gianpiero Bocca: "Quando si fa domanda per un bando non è detto che venga accettata; qui si sta facendo un processo alle intenzioni. è stato commesso un errore formale dalla precedente Amministrazione, ma noi oggi dobbiamo affrontare la manutenzione del Parco e abbiamo trovato le risorse per farlo".