Genitori violenti a Brugherio, 4 Daspo per i protagonisti della rissa

Non è la prima volta. Anche alla partite di ragazzini capita di imbattersi in genitori che si lasciano trascinare dalla foga del momento e danno il peggio di sé. Un episodio di violenza sugli spalti che aveva fatto discutere era accaduto anche nel 2020.

In campo due squadre juniores (ragazzi fra i 16 e i 17 anni) di Brugherio, impegnate in un derby molto sentito. Gli spalti sufficientemente gremiti, nonostante il periodo di lockdown. Gli animi dei giocatori si erano a un certo punto surriscaldati per un fallo di gioco ed era scoppiata una rissa. Calci, pugni, insulti. Alla fine, l’arbitro aveva espulso quattro giocatori per riportare la calma.

Ma alcuni genitori, invece di contribuire a rasserenare gli animi, avevano fatto di peggio. E avevano cominciato a insultarsi e spintonarsi fra loro... anche fuori dall’impianto sportivo. Nel parcheggio. Ne era sortita una rissa, a calci e pugni, nella quale erano rimasti coinvolti in particolare due genitori, uno spettatore e persino uno dei ragazzini, il figlio di uno dei contendenti.

La vicenda non si era fermata lì. Mesi dopo infatti, dalle indagini svolte dai carabinieri della Stazione di Brugherio e dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di polizia di Monza, erano sortiti quattro Daspo (“Divieto di accedere a manifestazioni sportive”), che erano andati a colpire altrettanti protagonisti della rissa. Che a quel punto per un anno, su disposizione firmata dal Questore, avevano ricevuto il divieto di frequentare campi da calcio o strutture sportive.

