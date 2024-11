Gemellaggio culturale al Parini. Studenti tedeschi in Brianza

Hanno condiviso per una settimana il loro tempo con i coetanei brianzoli, frequentando assieme la scuola, studiando le stesse materie, trascorrendo le giornate sul territorio e andando alla scoperta dei luoghi più belli di Como e Milano. Tra 5 mesi toccherà invece ai ragazzi lissonesi partire alla volta della Germania, per condividere lezioni e visitare luoghi interessanti. Il Parini di nuovo protagonista di un gemellaggio estero: il liceo linguistico di Lissone ha accolto nei giorni scorsi in città un gruppo di 19 studenti provenienti tedeschi accompagnati da due insegnanti. Arrivati da Eichstatt, piccola città nel cuore della Baviera dove frequentano il liceo Willibald Gymnasium, i ragazzi tedeschi sono rimasti in Brianza per 7 giorni. Dal 22 al 28 marzo saranno invece 19 ragazzi del Parini a spostarsi in Baviera, frequentando per una settimana il liceo Willibald. Lo scambio tra l’istituto di Lissone e la Baviera è alla sua seconda edizione: il progetto viene portato avanti grazie alla collaborazione tra le docenti di tedesco del Parini, Anna Claudia Mariani e Alice Brenna, e i docenti tedeschi Andreas Graf e Saskia Hertlein. In via Settembrini sono stati accolti dal preside Gianni Trezzi.

F.L.