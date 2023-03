Galliani in cattedra L’ad del Monza ai liceali "Nel calcio serve studiare"

di Cristina Bertolini

"Se volete diventare manager di una società calcistica dovete laurearvi nelle migliori università e conseguire un master: con le raccomandazioni non si va avanti". Questo il consiglio di Adriano Galliani, monzese, amministratore delegato e vice presidente vicario del Monza calcio, salito ieri in cattedra al liceo Zucchi con i giornalisti Sergio Gianni e Fiorenzo Dosso per presentare la sua esperienza oggi co i biancorossi e nei 31 anni precedenti al Milan.

L’aula magna era gremita di giovani tifosi e semplici curiosi che hanno fatto tante domande. Alla richesta di nominare il giocatore di punta, Galliani non ha voluto rispondere, ha detto comunque che il capitano, Matteo Pessina, essendo cresciuto nelle giovanili del Monza, da famiglia di tifosi monzesi, è "capitano" dentro e fuori dal campo e ha a cuore questa società più delle altre dove ha giocato.

"Ad avere la carta d’identità con scritto nato a Monza – dice Galliani – siamo io e lui. Come l’Atletico Bilbao ha tutti giocatori baschi, il mio sogno nel cassetto è di averli tutti monzesi".

È stato un inno alla monzesità l’intero incontro, in cui Galliani ha ricordato i suoi esordi manageriali come amministratore della Elettronica Industriale di Lissone, dove ha messo da parte il primo capitale che gli ha permesso di diventare azionista del Monza. A seguire, l’incontro con Silvio Berlusconi, la nascita di Mediaset e il suo impegno in azienda... a patto che gli venisse lasciato il tempo di seguire il suo Monza sia in casa sia in trasferta.

Ha raccontato i suoi 31 anni come Ceo del Milan, poi l’acquisto del Monza da parte del patron di Mediaset. I ragazzi hanno chiesto quali sono le difficoltà di un amministratore di società calcistica: "Tutte le società perdono soldi – ha detto – ma l’avvento dei numerosi canali di trasmissione fino ai cellulari ha fatto crescere i diritti televisivi e quindi il valore delle società. Comunque ciò che ha spinto Berlusconi a investire per portare la squadra dalla serie C alla A è stata la grande passione".

I ragazzi hanno chiesto della scelta di Raffaele Palladino come allenatore: "Ha cominciato con la Under 11, la Under 17 e poi la Primavera. Gli ho chiesto se voleva occuparsi della prima squadra e ha risposto: comincio subito. Ora il Monza segue a stretto giro le prime sei, ho avuto intuizione e fortuna".