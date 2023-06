Fusaro, il talento nazionale dai pc alla fotografia

di Fabio Luongo

Nella vita di tutti i giorni fa l’informatico, ma stavolta a brillare sono state le sue capacità di fotografo, grazie alle quali ha sbaragliato la concorrenza di centinaia di altri appassionati di tutta Italia. In una tre giorni di sfide, anche in notturna, è arrivato a creare una campagna pubblicitaria con cui si è aggiudicato l’edizione 2013 del talent The Photo Show, competizione a cui prendono parte concorrenti da tutto lo Stivale. Il 41enne monzese Giacomo Fusaro ha trionfato nella manifestazione ideata da Nshot Academy, la cui finale quest’anno è andata in scena a Verona, con protagonista la Scuola Edile scaligera e i suoi studenti. Fusaro si è qualificato alle fasi finali del talent battendo, nelle votazioni online, centinaia di altri aspiranti.

Dopo una severa selezione è arrivato a sfidarsi con altri 5 fotografi. Questi, in una full immersion di oltre 6 ore nella sede di Esev-Cpt, la Scuola Edile di Verona, hanno dovuto pensare, scattare, post produrre e consegnare 10 foto che rappresentassero la loro idea di campagna pubblicitaria per l’istituto. Ogni fotografo ha collaborato con uno studente della scuola per l’intera durata della prova. Alla fine a vincere è stato Fusaro, che già l’anno passato si era qualificato per le finali senza però riuscire a ottenere il titolo di campione. Stavolta la sua passione ha avuto la meglio.

"Ho iniziato a fotografare un po’ per caso, in un viaggio fatto dopo un lutto in famiglia – racconta –: avevo portato con me una macchina fotografica e lì ho cominciato. Poi nel periodo del lockdown ho pensato di sfruttare il tempo studiando un po’ e facendo pratica. La passione, nata per questioni affettive, nel frattempo era cresciuta. Quindi ho scoperto questo talent, che è stata una bella palestra: è stato un allenamento e un’occasione di didattica ottimi. Ho preso la partecipazione come un modo per far pratica, poi le cose sono andate bene e sono arrivato alle finali". "Sono stati 3 giorni molto impegnativi, di didattica intensa – spiega –: si passano le giornate a scattare e poi c’è il lavoro da fare durante la notte per consegnare le foto la mattina. Si imparano moltissime cose, anche dagli altri partecipanti. Il focus quest’anno era la campagna pubblicitaria per la Scuola Edile: una bella sfida da realizzare in un giorno. Come vincitore sarò in gara di diritto anche l’anno prossimo e ne sono contento". "Sono soddisfatto che la mia idea sia stata selezionata per raccontare un mondo poco conosciuto – conclude –: significa che sono riuscito a cogliere qualcosa della sua essenza".