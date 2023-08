Furti e rapine: espulso marocchino appena scarcerato

Monza, 19 agosto 2023 – Furti, rapine e ora l'espulsione. Il Questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento al Centro per i rimpatri di Gorizia di un cittadino marocchino nato nel 1981 irregolare sul territorio nazionale. Nella mattinata di giovedì era stato scarcerato, per fine pena dalla casa circondariale di Monza: entrato irregolarmente in Italia nel 2007, e ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro nel 2010 fino al 2012, successivamente si era dedicato però alla commissione di reati violenti e contro il patrimonio quali rapina, furto e spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali era stato condannato. In particolare, si era reso autore di un furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale del comune di Milano dove aveva preso svariati articoli per la telefonia, staccando gli antitaccheggio ed occultandoli all’interno della propria giacca, tentando di uscire dall’esercizio pagando una sola bibita. Con lo stesso modus operandi aveva commesso altri furti sempre a Milano. In un'altra occasione aveva strappato dal collo di un ragazzo una collana d’oro, presso una fermata dell’autobus di Milano, in concorso con altro connazionale e per agevolare la sua fuga aveva rotto a terra una bottiglia di vetro e con un coccio aveva minacciato la vittima. Il cittadino marocchino, già destinatario di ordine di allontanamento dal territorio italiano del Questore di Milano mai eseguito, aveva proseguito nella commissione di altri gravi reati. In considerazione della sua irregolarità sul territorio e dei gravi reati commessi, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ne ha disposto l’accompagnamento e il collocamento al CPR di Gorizia, dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dal territorio nazionale, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione.