Fra i polli e le galline spunta la droga. Allevatore in manette

Tra una covata di uova e l’altra, spunta la droga. È la scoperta che hanno fatto i carabinieri della compagnia di Chiari nelle scorse ore in un allevamento di polli e galline a Cortefranca, il cui titolare, un cinquantunenne del posto, è stato arrestato per spaccio. Insospettiti dall’insolito viavai di persone che poco o nulla c’entravano con l’azienda agricola in questione, i militari del nucleo radiomobile l’altro giorno sono andati a dare un’occhiata. E hanno fatto bene, perché nell’allevamento hanno trovato un vero e proprio bazar dello stupefacente, con sostanze di tutti i tipi per ogni “palato” occultate tra centinaia di polli, galline, pulcini e ciotole di mangime. La perquisizione della cascina ha infatti permesso di portare alla luce 250 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana e un etto di hascisc. E il contadino è finito in manette.