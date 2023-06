Fotociotola Day: servizio fotografico al rifugio di Monza per sostenere i canili

Un set fotografico per immortalare il proprio amico a quattro zampe e aiutare cani e gatti del canile. Il 25 giugno torna Fotociotola Day, la coinvolgente manifestazione benefica che si svolge al rifugio di Monza. Nata dal desiderio di Claudia, fotografa ritrattista, di sostenere le attività dei rifugi per animali tramite raccolte alimentari, l’iniziativa vanta la collaborazione di Foto Tecnica Trentani, Sony Italia, EIZO EIZO Academy, Profoto, PM Studio News e la rivista FOTO Cult. Per prenotare il servizio fotografico bisogna compilare il form sul sito dell’Enpa di Monza, indicando la tipologia di animale, la taglia e allegando una sua fotografia. Una volta chiuse le iscrizioni, i propietari verranno ricontattati e verrà loro comunicato l’orario della sessione fotografica. Verrà immortalato solo l’animale senza proprietario.